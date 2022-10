Mani saare võidusõit nõudis viis kuud pärast võistlust järjekordse ohvri

Juuni alguses andsid Mani saare mootorratturite võidukihutamise (Isle of Man TT) korraldajad teada, et külgkorvide võidusõidus jättis ringrajale elu 35aastane prantslane Olivier Lavorel. Hiljem selgus, et hukkunuks oli siiski tsiklit juhtinud Cesar Chanel ning raskelt vigastatud Lavorel toimetati haiglasse. Arstid võitlesid tema elu eest ligi viis kuud, kuid nüüd tuli teade, et taevastele ringradadele on siirdunud ka Lavorel.