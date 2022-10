Viimsi jätkab võidulainel, Tarvas sai järjekordse sauna

Viimsi pani kohe hea hooga minema. Lausa nii hea hooga, et lisaks 0 : 0-le oli tablool viigiseis veel ainult ühe korra: 2 : 2. Seejärel asuti edu suurendama ning Valmiera rolliks jäi tagaajamine. Avaveerandi võitis Viimsi 18 : 14 ja esimese poolaja lõpuks oli Eesti tiimi eduseis 45 : 29.

Eesti-Läti liigat juhib täisedu viie võiduga BC Prometei. Viimsi (3 võitu, 2 kaotust) kerkis üheksandale kohale. BC Tarvas on oma viie kaoatusega viimane ehk 16. Nad võivad end vaid lohutatada teadmisega, et kõik viis mängu on kaotanud ka TalTech/Optibet ning et Valmieral tabelis lausa kuus kaotust kuuest mängust.