Kalev/Cramo vinnas end lootusetust seisust juba välja, kuid sai itaallastelt ikkagi kibeda kaotuse

Kohtumine kulges tõeliselt tasavägises heitluses. Avaveerandil said itaallased korraks sisse kuuepunktise edu, ent veerandi lõpuks ilutsesid tablool viiginumbrid 23 : 23.

Teist veerandaega alustasid omakorda kalevlased 6 : 0 minispurdiga, ent sulas ka see edu. Veerand kulges punkt-punkti heitluses ja pikale vaheajale mindi ikka viigiseisul 42 : 42

Kuid mäng polnud veel kaugeltki läbi. Brindisi poolt üritas kolmest Marcquise Reed, vise aga ei tabanud. Ründelauast sai palli Andrea Mezzanotte ning olukorras vilistasid kohtunikud Kalevi mängijale Taavi Jurkatammele ebasportliku vea Nick Perkinsi vastu. Järgnenud vabavisked ameeriklane tabas ja ka pall jäi järele jäänud viieks sekundiks Brindisile. Hugo Toom tegi kiirelt vea Reedile, kes tabas kahest vabaviskest esimese, teise aga viskas mööda. Jurkatamm sai lauapalli, kuid et mängukellale oli jäänud vaid kaks sekundit, siis viskele Kalev/Cramo enam ei jõudnud. Seega Itaalia klubile ikkagi võit tulemusega 88 : 86.

Tabeliseis on tihe: nii Brindisil, Kalev/Cramol kui ka Kiievi Budivelnõkul on kolme vooru järel tabelis kaks võitu ja üks kaotus. Groningen on aga kõik kolm matši kaotanud.