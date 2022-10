MEISTRITE LIIGA | Hispaania gigantide krahh! FC Barcelona ja Madridi Atletico laeks jääb alagrupiturniir

Barcelona jaoks said asjad selgeks tegelikult juba enne seda, kui nad ise kodustaadionil Müncheni Bayerni vastu väljakule astusid. Nimelt nahutas Milano Inter kolmapäevaõhtuses varasemas mängus 4 : 0 Plzeňi Viktoriat ja see tähendas seda, et Barcelona jääb igal juhul Bayerni ja Interi selja taha – kui Saksamaa giganti polnud neil enam võimalik ka matemaatiliselt kinni püüda, siis Interiga võinuks nad lõpuks (enda kahe võidu ja Interi kaotuse korral) jõuda küll viimase vooru järel võrdsete punktide peale, kuid omavahelistest mängudest kogutud võit ja viik andnuks ikkagi eelise Itaalia tiimile.