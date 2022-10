Austraalia jalgpallikoondis asus Katari vastu protestima

Protestiaktsioonide laine tegi lahti Taani meeskond, kes kasutab Kataris ühes toonis särke, kus nii tootja Hummeli kui ka Taani jalgpalliliidu logo on üksnes aimatav. Valge ja punase särgi kõrval valiti kolmanda särgi värviks must. „See on leinavärv ja ideaalne värv Taani kolmandaks särgiks tänavusel MMil,“ selgitas Hummeli firma otsust. „Kuigi me toetame Taani jalgpallikoondist lõpuni, ei tohiks seda segamini ajada toetusega turniirile, mis on maksnud tuhandetele inimestele nende elud. Soovime teha avalduse Katari inimõiguste seisu ja seal MMi staadione ehitanud välistööliste kohtlemise kohta.“

„Ma olen rääkinud Katari võimudega juba varem geist jalgpallifännide MMile mineku kohta ja kuidas nad meie ning rahvusvahelisi fänne kohtlevad. Nad tahavad kindlustada, et jalgpallisõpradel on turvaline ja kindel olla ning et nad naudivad endid. Ja nad teavad, et see tähendab teatavate kompromisside tegemist islamimaal, kus on meiega võrreldes väga erinevad kultuurinormid.