Los Angeles Lakersi seis on Ma! Sen! Dav!

Vastu neljapäeva vormistas Lakersile 99 : 110 kaotuse Denver Nuggets. See tähendab, et Lebron James on esimest korda pärast oma debüüthooaega alustanud hooaega nelja kaotusega. Muuhulgas on tal ka põhjust peeglisse vaadata: 35 minutit rassinud James viskas 19 punkti, andis 9 resultatiivset söötu ja noppis seitse lauda, aga tegi samas ka 8 pallikaotust – Nuggetsi kogu meeskonna vastav statistika oli 11.