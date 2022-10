INGLASED KAITSEVAD, SOOMLASED SÕIMAVAD: Tänaku pikali lükatud doominod muudkui kukuvad

Meenutame kõigepealt juhtunut: pärast kuid kestnud avalikke sõnasõdu sai pühapäeval selgeks, et vaatamata 2023. aasta lõpuni kehtivale lepingule Hyundaiga kasutab Tänak seal peituvat klauslit leping ühepoolselt lõpetada.

Selles, et Tänak ja Hyundai lahku lähevad, polnud midagi üllatavat, sest poriloopimine ja nugade selga löömine oli olnud liiga aktiivne, et loota mingi töörahu naasmist. Tegelikult ähvardas see juba nii pikalt tulla, et on kergelt hämmastav, kuidas rallispetsialistid ei suuda kuidagi kokku leppida, mis siis täpselt Tänakust saab.