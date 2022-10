Ronaldo lootused Unitedist minema pääseda said tagasilöögi, portugallane peab leppima pingipoisi rolliga

Teisipäeval Manchester Unitedi treeningutele naasnud Cristiano Ronaldo lootused jaanuaris klubi vahetada said tagasilöögi. Hiljuti ütles Itaalia kõrgliigaklubi Napoli spordidirektor Cristiano Giuntoli, et nad on oma praeguse koosseisuga rahul ega kavatse ühtegi uut mängijat osta.