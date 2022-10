SUUR LUGU | RAISATUD ANDED: kus on Eesti korvpalli Konstantin Vassiljevid ja Sergei Pareikod?

Statistika on ühtaegu karm ja tekitab hämmastust. Alustame meeste rahvuskoondisest. Peatreener Jukka Toijala saatis novembrikuisteks MM-valikmängudeks koondisekutse 24 mängijale, kellest võiks nime põhjal pakkuda Vene rahvust vaid Artur Konontšukile, ent tal on tegelikult Ukraina juured. Niisiis langeb arv nulli, nagu see oli ka hiljutises EM-koondises.

Sama ümmargune on puhtalt nimede põhjal otsustades (Õhtuleht ei hakanud iga korvpalluri tausta eraldi uurima, sest see ei muudaks probleemi olemust ega loo fookust) ka venekeelsete mängijate arv noormeeste U20, U18, U16 ja U15 koosseisudes, mille leiab korvpalliliidu kodulehelt. Vaid U14 meeskonda on murdnud mõned Romanid ja Kirillid, mis pole juhus, aga sellest juba loo edenedes. Naiste ja tüdrukute koondistes on pilt oluliselt mitmekesisem.

Kuivõrd rahvusvõistkonnad võivad tunduda väikse valimina, piilume klubikorvpalli riietusruumidesse. Meeste meistriliigas pole üheksa klubi peale ühtki (!) venekeelset Eesti passiga mängijat, kuigi kokku on registreeritud 122 pallurit. Esi- ja teisest liigast leiab üksikud Vene nimega mängijad, ent tervikuna venekeelseid meeskondi mitte. Selliseid punte on vaid rahvaliigas.

Isegi Jõhvis vastaseid võõrustava KK HITO / BC Karjamaa teise liiga meeskonna peatreener Priit Käen nendib pisikese mõttepausi järel, et tal pole satsis venekeelseid mehi. „Trennis käivad mõned, aga nimekirjas praegu ei ole,“ ütleb ta.

Hito pole suvaline näide, vaid Ida-Virumaa esindusmeeskond. Kõrgemal tasemel ei mängi ükski tolle maakonna klubi. Vabariigi suuruselt kolmanda linna Narva mehed sopsavad kolmeseid rahvaliigas. Kõik see kokku on üks suur anomaalia, arvestades, et statistikaameti värskeima rahvaloenduse põhjal on ligi neljandik (23,7%) meie elanikest Vene rahvusest. Ent ülalkirjeldatu on tagajärg. Meie püüame mõista, mis on põhjused.

Sõna saavad lisaks Priit Käenile 1982. aasta maailmameister Heino Enden, Virumaal endanimelist korvpallikooli vedav Reinar Hallik, Lasnamäel tegutseva spordiklubi Altius juhatuse liige ja treener Romil Jermakov, tänavu U14 koondist juhendanud Brett Nõmm, TalTechi treener ja värske U18 noormeeste koondise pealik Kris Killing, Tallinna Spordiakadeemia Kalev tegevjuht Eduard Beilinson ning korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

Teema on oluliselt keerulisem ja mitmetahulisem kui Rubiku kuubik, nii et ühe ajaleheartikliga seda ära ei lahenda, kuid korvpallirahva mõtte võiks alljärgnev liikuma panna küll. Kes tahab, saab siit kõrva taha panna vähemalt ühe talve jagu ivasid. Ajagem kodus asjad korda enne, kui üldse hakkame arutama, kas Eesti koondis võiks kah tippriikide eeskujul mõne ameeriklase värvata.