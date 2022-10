Endine Kalev/Cramo peatreener sai Tšehhi meistriklubist pärast seitset mängu kinga

„Täname treener Štelmahersit. Ta on suurepärane asjatundja, aga kahjuks ei saavutanud me oodatud tulemusi ning vaja oli midagi muuta. Seetõttu leppisime kokku, et lõpetame koostöö,“ lausus Nymburki tegevdirektor Ondrej Šimecek. Ta lisas, et tiimi ajutiseks peatreeneriks saab klubi praegune spordidirektor. „Meeskonna võtab üle Ladislav Sokolovsky, kes aitas tiimi kokku panna.“