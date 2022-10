Kotsar: Baskonia pole Euroliiga rikkaim klubi, kuid meeskonnas on võitlejahinge

25aastane eestlane liitus Hispaania tipptiimiga tänavu juuli lõpus. Ta tunnistas, et kuigi Baskoniat ei saa võrrelda Euroopa tõeliste suurklubidega, on tal meeskonnas olemise üle väga hea meel. „Olen alati pidanud Baskoniat heaks ja võitlevaks tiimiks. Muidugi pole tegu Euroliiga suurima või rikkaima klubiga, kuid meeskonnas on võitlejahinge. Klubi on suutnud vaatamata väikesele eelarvele olla igal aastal konkurentsivõimeline, saavutada suuri võite ning näidata sitkust. Mulle meeldib see,“ sõnas Kotsar.