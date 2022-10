Therese Johaugi paljastused: suusaliit sundis teda dopinguskandaali eel valetama, toitumishäired võinuks saada karjäärile saatuslikuks

Suusastaari sõnul soovitas alaliit tal valetada, et on haige. „Ma ei suutnud oma kõrvu uskuda,“ ütleb Johaug raamatus.

Norra suusaliidu pressiesindaja Espen Graff kommenteeris ajalehe Verdens Gang, et tollel kohtumisel pakuti emotsioonide ajel erinevaid variante, tarku ja vähem tarku. „Minu silmis on kõige tähtsam, et tahtsime kindlasti rääkida lugu nii, nagu see oli. Arutasime asja ja see päädis koondise meediapäeva tühistamisega,“ sõnas Graff.