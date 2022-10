JALKA MM: Unitedi esikindal jääb kindlasti Katari sõitmata, sama saatus ähvardab ka üht koondist

Enrique nimetas suurde nimekirja viis väravavahti ja nendeks on Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Brentford), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Soria (Getafe) ning Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Keegi ei eeldanudki, et de Gea peaks olema MMil kindel Hispaania esinumber, kuna viimasel ajal on Enrique selgeks usaldusisikuks olnud Simon, aga isegi 55 seast väljajäämine on šokk.

De Geaga sama saatus ähvardab aga ka Tuneesia koondist, kelle võib MMilt eemale jätta FIFA otsus. Nimelt keelavad FIFA reeglid poliitikutel rahvusvaheliste alaliitude töösse sekkuda. Just see on probleemiks Tuneesias, kus spordiminister Kamel Deguiche on teinud mitmeid kommentaare, kus nõuab jalgpalliliidu laialisaatmist.

„Reeglite mittetäitmine võib lõppeda vastava jalgpalliliidu alla kuuluvatele võistkondadele võistluskeeluga,“ kinnitas FIFA direktor Kenny Jean-Marie Tuneesia alaliidule saadetud kirjas. Ühtlasi kästi alaliidul reede jooksul vastus saata. Tuneesiale määratud keeld poleks pretsedent, sest praegu kannavad kehtivat karistust nii Keenia kui Zimbabwe jalgpalliliidud.