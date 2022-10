ÕUDUSTE ÕHTU! Raiestele pandi räme kopp ja Kotsar on minetanud igasuguse vabaviskeoskuse

Sellest pidanuks saama üks vooru põnevusmänge. Kihlveokontoritel oli matši eel tükk tegemist, et selles paaris emmale-kummale eelis anda. Nagu ikka, siis on Kotsar olnud traditsiooniliselt Baskonia esimese korvi autoritest ja sel korral viskas ta lausa meeskonna esimesed neli punkti. Võrdne heitlus kulges 10 : 10 seisuni, millele reageeris ASVEL 20 : 0 spurdiga. Ja mäng oligi tehtud.

Kuigi Kotsari hooaja algus on tegelikult üle ootuste korralik ja ta on olnud Baskonias oluline jõud, siis ühe elemendi pärast tasub olla tõsises mures. Selleks on (vaba)visked. Kui Eesti koondise särgis on ta näidanud end ka korraliku viskajana, kes ei häbene keskpositsioonilt korvi poole tuld anda, siis Euroliigas on ta kolme sekundi alast väljaspoolt võtnud vaid ühe viske ja see läks mööda.