VIDEO | Kohutavalt hooaega alustanud Lakers langes NBAs viimaseks

37aastane James ei tundunud pärast mängu olevat liiga löödud. Ta tõi välja, et Lakers jäi hätta rünnakul.

„Rünnak on see, kus me kaotame. Kaitses oli meil taas suurepärane mänguplaan. Võitlesime ja andsime omale võimaluse. Mõned rünnakud meil ei õnnestunud, kuid jätkame võitlemist,“ vahendas ääremängija sõnu NBA kodulehekülg.