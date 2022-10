Ralliajakirjanik: M-Spordi esimene sihtmärk ei peaks olema Tänak

25aastane prantslane sõitis ka tänavu M-Spordi eest, tehes kaasa seitsmel etapil. Rallieksperdi arvates vääriks ta uueks hooajaks aga täiskoormusega kohta. Seda, et Tänak võiks sinna naasta, Lindsay eriti ei usu.

„M-Spordi ideaalne uus sõitja pole Tänak – kuigi söön hea meelega oma sõnad ära, kui 2019. aasta tšempion on nõus ära ütlema meistrile väärilisest palgast, et istuda [Ford] Pumasse,“ kirjutas ta. „Kahjuks on on M-Spordil erinevalt Toyotast ja Hyundaist piiratud ressursid. Seetõttu tundub Ott Tänaku naasmine küllaltki ebareaalne. Küsimus on selles, kes maksaks ta palga kinni.“

Lindsay arvates oleks Loubet see-eest M-Spordile ideaalne sõitja. „Ausalt öeldes olen pisut üllatunud, et kuigi palju pole spekuleeritud selle üle, et Loubet võiks olla järgmisel hooajal M-Spordis üks kolmest täiskohaga sõitjast. See tundub olevat niivõrd loogiline valik, mistõttu on kummaline, et keegi sellest ei räägi. Ta pakuks M-Spordile kõike, mida nad otsivad,“ arutles ralliajakirjanik.

Ta jätkas: „Pärast kohutavat 2021. aastat on lihtne unustada, et ta teenis võimaluse WRC-sarjas võistelda tänu sellele, et võitis tiitli WRC2 arvestuses. Aga arvestades seda, mis on juhtunud pärast, võib öelda, et ta on juba traditsioonilise M-Spordi noorsõitja trajetkooril. Tänak tegi seda. Elfyn Evans tegi seda. Nad astusid ühe sammu edasi, seejärel tabas neid sein. Nad pidid uuesti alustama ning tugevamana naasma. Loubet on selle osa juba läbinud. Eriti halvemini, kui tal läks 2021. aasta hooajasl [Hyundai] 2C meeskonnas, ei saa enam minna. Ta lõpetas kaheksast rallist ühe.“

Lindsay meenutas, et ei uskunud, et Loubet'l õnnestub pärast niivõrd ebaõnnestunud aastat MM-sarjas läbi lüüa. „Väljapääs sellisest katastroofist ei tundunud eriti võimalik. Kindlasti lõpetas see tema lootused teha karjääri profisõitjana. Pärast sellist hooaega mõtleksin, kaua suudaksin midagi sellist veel kannatada. Kuid see ongi erinevus minu ja Loubet' vahel. Selle asemel, et aega raisata eelmise hooaja peale mõtlemisele, hakkas valmistuma 2022. aastaks ning sai omale koha M-Spordis.“

Lindsay tõi välja, et Loubet on tänavugi teinud eksimusi – neist suurima Rally Estonial, kus tal purunes viimasel päeval vedrustus. Ent tõsisemaid apsakaid on Prantsuse piloot suutnud siiski vältida ning kruusarallidel on ta pakkunud tõsist konkurentsi meeskonna praegusele esisõitjale Craig Breenile.