Brasiilia vutistaari pilatakse sotsiaalmeedias: „United maksis 100 miljonit näpuvurri eest.“

United võitis lõpuks koduväljakul mängu tulemusega 3 : 0. Brasiilia jalgpallistaar sai oma trikiga hakkama avapoolaja lõpus, kui väravaid poldud veel löödud. Ta rünnakul võttis palli jala siseküljega omaks ning tegi sellega 720kraadise pöörde. Seejärel üritas Antony saata nahkkera karistusalasse tormanud Casemirole, kuid sööt oli selgelt liiga tugev ning veeres üle otsajoone.

Unitedi peatreenerile Erik ten Hagile ei läinud selline edevus korda ning poolajapausi ajal vahetas ta Antony pingile. Pärast matši ütles hollandlane, et ei taha edaspidi midagi sellist näha. „Kui see on funktsionaalne – näiteks kasutades seda vastasest mööda pääsemiseks –, siis pole probleemi. Kuid ootan temalt enamat. Kuna ta tegi triki lihtsalt selleks, et trikitada, pean teda parandama,“ vahendas te Hagi sõnu Eurosport.

Antony sai kriitikat ka paljudelt jalgpalliekspertidelt, sealhulgas Unitedi legendilt Paul Scholesilt. „Ma lihtsalt ei mõista, mida ta saavutab sellega. Mulle meeldib ka, kui on natuke trikitamist, aga ta pidanuks andma vähemalt täpse söödu. Kas see [trikk] andis kellelegi midagi? Isegi talle endale? Peaksin talt küsima, mis mõte oleks sellel isegi siis, kui nad juhiksid 4 : 0. Ma ei arva, et see on oskus, ta käitus lihtsalt nagu kloun,“ vahendas endise Inglise jalgpalluri sõnu Daily Mail.

Ka fännid on Antony üle sotsiaalmeedias irvitanud. „Manchester United maksis 100 miljonit näpuvurri eest, mis ei tööta isegi korralikult,“ kirjutas üks jalgpallihuvilistest Twitteris. Teadupoolest maksis United suvel Antony eest Amsterdami Ajaxile ligi 100 miljonit eurot. Vaata videot SIIT ja otsusta ka ise, kas tema firmatrikk meenutab tõepoolest näpuvurri.

Antony ise ei arva, et tegi midagi valesti. „Me [brasiillased] oleme tuntud oma kunsti poolest ning ma ei kavatse lõpetada selle tegemist, sest see aitas mul jõuda nii kaugele,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Unitedi staarile on avaldanud toetust ka mitmed kaasmängijad. „See algab sellest, et oleme brasiillased. See on meil veres. Nii on alati olnud juba sellest ajast, kui mängis Pele. Triblame, lööme väravaid, tantsime, naeratame. Inimesed peavad sellest aspektist aru saama. Talle meeldib triblada, sest ta oskab seda teha. Nii teeb ta ka edaspidi. Casemiro ja mina ei oska seda teha. Need, kes seda oskavad, peavad seda ka väljakul näitama. Niikaua, kuni see on vastase suhtes lugupidav,“ sõnas ESPNi vahendusel Antony tiimikaaslane Fred.