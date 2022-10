VALEL AJAL VALES KOHAS: tippjalgpallur langes kaubanduskeskuses hullunud pussitaja rünnaku ohvriks

Haiglas viibiv Pablo Mari tegi Instagrami postituse, milles kinnitas, et temaga on hästi. Või nii hästi, nagu sellises olukorras olla saab.

„Pärast eile kogetud rasket hetke tahame mina ja mu perekond teatada, et vaatamata sellele olukorrale on meil kõigil õnneks hästi,“ kirjutas keskkaitsja, kes oli teinud Monza tänavusest 11-st liigamängust kaasa kaheksas ja löönud ka ühe värava. „Tahame tänada kõiki toetavate sõnumite eest. Kuid samuti tahame saata oma kaastundeavalduse hukkunu perekonnale ja sõpradele, ning me loodame siiralt, et kõik viga saanud inimesed paranevad nii kiiresti, kui võimalik.“