VINGED VANAMEISTRID: Endrekson ja Raja täiendasid auhinnakappi järjekordse EM-medaliga

Meresõudmine (coastal rowing) on sõudespordi uus alasuund, mis on tehniliselt akadeemilise sõudmise sarnane, ent paadid on kohandatud mere peal sõudmiseks: need on suuremad ja raskemad. Stardis paadid ühele joonele fikseeritud ei ole, sarnaselt purjetamisele antakse lähe olukorras, kus paadid hulbivad starditsoonis, et olla valmis õigel ajal võistlema asumiseks. Distants on neli kuni kuus kilomeetrit.