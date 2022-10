Dopingukontrollis põrunud poksija süüdistab kõiges kanamune

Nimelt toetub 26aastane poksija ja talle appi palgatud juristid tõigale, et 2020. aastal tegi maailma antidopinguagentuur WADA uuringu, milles käsitleti just nimelt teemat, et kas kodulindude liha ja munad võivad olla väikese koguse klomifeeni allikaks.

Benn on väitnud, et tema organismist leitud klomifeeni jäljed olid nii väiksed, et esitustele poksiringis poleks see mingit mõju avaldanud. Benn usub, et kuna maiustas enne matši Eubank JR-iga nädalas 30 kuni 34 kanamunaga, siis sealt see positiivne dopinguproov tuligi. Küsimus ei ole aga mitte selles, et munad ise sisaldavad klomifeeni, vaid selles, et see võis omakorda söödaga lindude organismi sattuda. Benni teooria vastu räägib aga asjaolu, et Suurbritannias on klomifeeni sisaldavad looma- ja linnusöödad keelatud.

Igatahes tahab Benn oma süütust tõestada ja avaldas, et on kulutanud juba üle 100 000 naela (üle 116 000 euro), et riigi parimad teadlased asja uuriksid. Samas kutsus ta avalikkust üles kannatlikkusele, kuna tunneb, et aja jooksul suudab ta tõestada, et on saastunud munade ohver.

„Ma lihtsalt tahan, et inimesed ootaksid, astuksid enne mu hukka mõistmist sammu tagasi ja ootaksid teadust, ootaksid tõendeid, ootaksid tegelikke tõendeid selle kohta, mis see on. Ainus, mida ma oskan arvata, on saastumine,“ vandus Benn oma süütust. „Teadus tõestab seda! Mul on selle jaoks parimad teadlased. Ma kulutan palju raha, püüdes siin oma süütust tõestada.“

Lisaks sellele, et Benn palus aega, et välja selgitada, kuidas tema test oli positiivne, on ta ka eitanud, et on olnud hoolimatu selle suhtes, mida ta on tarbinud.

„Ma olen väga hoolikas kõigesuhtes, mida ma võtan. Ma kontrollin kõike WADA süsteemis. Ma ei ostaks käsimüügist isegi valgukokteili," kinnitas poksija. „Olen tarbinud vaid juhtorganite soovitatud toidulisandeid. Ma kontrollin praegu ka kõiki neid. Meil on juhtunu kohta kujunenud tugevad teooriad.“