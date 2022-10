EESTI-LÄTI LIIGA: Kangur säras, Tartu hävis ja TalTech sai kehvikute heitluses esimese võidu

Lätimaal käis ka Tartu Ülikool Maks & Moorits, kuid see käik tahetakse küllap kiiresti ära unustada. Täiseduga jätkav BC Prometei võitis Riias juba esimese veerandaja 12 punktiga, juhtis pikale pausile minnes 53 : 25 ja kirjutas lõpuks tabelisse 37punktise võidu 101 : 64. Tartlastele võib olla nõrgaks lohutuseks vaid see, et üleplatsimeheks kerkis nende Andrii Voinalovitš, kes viskas 23 punkti. Prometei parim oli Dalenta Stephens 19 punktiga.