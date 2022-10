Klopp pärast järjekordset üllatuskaotust: Liverpool ei pruugi järgmisel hooajal meistrite liigasse pääseda

Liverpool, kes veel oktoobri keskel alistas tiitlikaitsja Manchester City, on nüüd neljandat kohta hoidvast Newcastle Unitedist kaheksa punkti kaugusel, tõsi, neil on peetud üks mäng vähem. Klopp tõdes, et esinelikusse jõudmine, mis tagab koha järgmisel hooajal Euroopa klubijalgpalli tugevamasse sarja, on keeruline.