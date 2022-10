Verstappen edestas Mehhiko GP kvalifikatsioonis Mercedese piloote

25aastan hollandlane, kes on võitnud viimased kaks etappi, oli kvalifikatsioonis lähimast konkurendist 0,304 sekundi võrra nobedam. Ta jäi ise ajasõiduga rahule, kuid andis aru, et põhisõidus on tähtis, et start õnnestuks hästi.

„Tegin hea kvalifikatsiooni. Vahed olid väikesed, kuid tegime pärast kolmandat vabatreeningut masinal mõned parandused ning saavutasime parema rütmi. Siin on imeline startida parimalt positsioonilt. Mõistagi on esimese kurvini väga pikk maa, seega tuleb meil saada hea start. Meil on kiire vormel ja see on kõige tähtsam,“ vahendas Verstappeni sõnu Sky Sports.

Kvalifikatsioonis teise koha saanud Russell oli mõnevõrra pettunud – ta uskus, et võinuks kahekordset maailmameistrit edestada, kuid tegi viimasel ringil eksimuse. „Meeskond vääris enamat. Nad on loonud selleks nädalavahetuseks suurepärase masina. Tunnen, otsekui pidanuks saavutama parima stardikoha, kuid tegin lihtsalt kohutava ringi. Sellele vaatamata on tore olla taas sõitjaterivi esimeses reas,“ sõnas britt BBC vahendusel.

Kaasmaalane Hamilton, kelle esimene ringiaeg tühistati, sai jäi Russellile alla 0,05 sekundiga. „See oli meilt terve aasta parim kvalifikatsioon. See näitab, et tuleb olla sihikindel ja ei tohi kunagi alla anda. Olen stardipositsiooniga tegelikult üsna rahul. Esimese kurvini on pikk maa,“ lausus seitsmekordne maailmameister.

Ferrari sõitjad Carlos Sainz ja Charles Leclerc, kes on tänavu noppinud kõige rohkem kvalifikatsioonivõite, olid alles vastavalt viiendal ja seitsmendal kohal. Neljas oli Red Bulli sõitja Sergio Perez, kellele on see koduetapiks, ja kuues Alfa Romeo sõitja Valtteri Bottas.

„Pidime selgelt võitlema. Ma ei tea, kas meil ei õnnestunud seadistus või eksisime rehvivalikul. Kuid selge on see, et vormel pole nii konkurentsivõimeline kui see oli teistel GPdel. Teame, et me ei pruugi olla kõige kiiremad, kuid kui vormeliga on keeruline saada kvalifikatsioonis head ringiaega, siis läheb alati raskeks. Väga keeruline oli sõita, tegin palju vigu, sest pidin kõvasti võitlema,“ kurtis Sainz pärast kvalifikatsiooni.

Leclercil oli aga probleeme mootoriga, mistõttu kannatas tema masina juhitavus. „Kui me selle paika saame, siis olen kindel, et võime saavutada hea tulemuse,“ sõnas monacolane lootusrikkalt.