Tammeka kerkis parimaks Tallinna-väliseks jalgpalliklubiks

Seega on „muu Eesti“ kategoorias poodiumikoht kindel kõigil klubidel. Kolmandas kohas pole kahtlustki ja see on Pärnu Vapruse päralt. Esimesed kaks kohta jagavad omavahel ära Tammeka ja Narva Trans, reaalsuses mängitakse liigas kuuenda koha peale. Tänu Reio Laabuse ja Taijo Teniste väravatele teenis Tammeka kodus 2 : 0 võidu ja tõusis tabelis punktiga Transist mööda. Oma 37 punktist lausa kümme ehk üle veerandi ongi tänavu teenitud Transi vastu.

„Tammeka pole meile raske vastane, aga lihtsalt on nii läinud. Oleme ju Paidet ja Florat näpsanud - kvaliteeti meil on, aga stabiilsusest jääb puudu. Tammeka on hästi esinenud. Meil on kaks mängu jäänud ja loodame selle hooaja ikka positiivsel noodil lõpetada,“ sõnas Transi paremkaitsja Martin Käos Soccernet.ee ülekandes.

„Hea küsimus, kuidas me neist nii palju paremad oleme. Nad pole suutnud meile isegi väravat lüüa. Narva vastu on meil hästi läinud, jah. Nende süsteemi vastu meile sobib kuidagi mängida. Kuidagi läks nii, et kolm võitu ja üks viik,“ vastas omalt poolt Tammeka ründaja Kevin Mätas.