LAHING EUROSARJA NIMEL! Flora tegi Kaljule kingituse ja andis neile trumbid tagasi

„Peame nagunii viimases voorus võitma, ega siin kuhugi põgeneda ei ole. Kalju on meie selge ja otsene konkurent liigas. Nemad on meid kaks korda võitnud, meie ühe korda. Kui tahame neist eespool olla, siis peame neid võitma,“ vaatas omavahelisele duellile ETV otse-eetris ette Karel Voolaid.

Jürgen Henn kritiseeris matši järel A. Le Coq Arena murukatet. „Võidu üle on muidugi hea meel. Polnud kummaltki poolelt väga kvaliteetne mäng, oli palju praaki. See väljak ei olnud enam kõige paremas konditsioonis, siin on viimastel nädalatel igasuguseid sündmuseid peetud. Eks töömehed annavad endast maksimumi. Natuke see mõjutas, polnud kõige ilusam mäng.“