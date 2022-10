OTSEBLOGI | Verstappen jahib Mehhikos rekordit, Mercedes hooaja esimest võitu

Verstappenil on sel hooajal 13 etapivõitu, millega ta jagab esikohta koos kahe sakslasega. Praegu on samal pulgal Michael Schumacher (2004. aastast, kui kavas oli 18 etappi), Sebastian Vettel (2013, 19) ja Verstappen (2022, seni 19). Võiduprotsent on seni parim Schumacheril, aga kui Verstappen võidab kõik järelejäänud etapid, siis on tal võimalus ka selles arvestuses Saksamaa legendist mööduda.