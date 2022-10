Kõrgushüppe olümpiavõitja kritiseeris Venemaa kergejõustikuliitu

Ta lisas: „Sportlased ei vaja kalendrivalikuid A ja B, juhul kui meid lubatakse tiitlivõistlustele võistlema või ei lubata. Esialgu on vaja ühte adekvaatset kalendrit ja tunnet, et meie eest võideldakse ja on lootust, et võistleme tugevamatega. Praegu pole midagi sellist.”