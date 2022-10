Eesti edukaim e-sportlane võitis pool miljonit. Miks ja kuidas?

Küllap pole liialdus nimetada Ivanovi, mängijanimega Puppey, omal alal rahvusvaheliseks legendiks, sest ta on ainus inimene, kes on osalenud kõigil 11 The Internationalil, mida võib mugandades nimetada „Dota 2“ maailmameistrivõistlusteks. Tõsi, seal võistlevad pallimängude mõistes klubid, mitte koondised. Ivanovi kamraadid tulevad Hollandist, Ukrainast, Poolast ja Kõrgõzstanist ning treener Lõuna-Koreast.

Arvutimängud on Ivanovi köitnud lapsest saati. 13aastaselt osales ta esimesel võistlusel ning peagi läks asi tõsiseks, sest noormees nägi võimalust teenida lõbusalt aega veetes raha. Aastatel 2007–11 keskendus Ivanov „Dotale“ ning liikus seejärel loogiliselt sama mängu jätkuversiooni „Dota 2“ manu. See on lühidalt öeldes strateegiamäng, kus üks viieliikmeline võistkond üritab erinevate maagiliste võimetega kangelaste abil (iga mängija kontrollib üht tegelast) purustada vastaste tornid ja peamaja.

Püüdsime Eesti arvutispordi liidu peasekretäri Aleksei Garanini abiga leida muuhulgas vastused järgmistele küsimustele: „Mis teeb Ivanovist planeedi ühe parema mängija? Miks on 11 aastat vana arvutimäng jätkuvalt üks e-spordi rikkamaid ja populaarsemaid? Kuidas on Ukrainas toimuv sõda mõjutanud e-spordimaailma?“