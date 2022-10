NBA uus superstaar valib USA asemel Itaalia koondise: ma pole kunagi Itaalias käinud, aga see on uskumatu kuidas mind seal juba armastatakse

NBA hooaeg on küll alles noor, aga piisavalt vana, et teha esimesi järeldusi. Üks on selge - suvise drafti avavalik Paolo Banchero on üüratu talendiga mängumees, kellest võib tulla miskit väga suurt. Mõistagi rõõmustab see eelkõige Orlando Magicu fänne, aga ka Itaalia korvpallisõpru.