Wales sõidab jalgpalli MMile veel vana nime alt, aga soovib seda pärast turniiri muuta

Kodumaal kutsutakse iseendid kõmrideks, aga ülejäänud maailm tunneb neid Walesina. Nüüd on plaanis ette võtta ühtlustamise operatsioon.

„Kodumaal kutsutakse meeskonda Kõmriks ja nii peaks seda igal pool tegema,“ sõnas Walesi alaliidu tegevjuht Noel Mooney Daily Mailile. „ Kui vaadata meie kodulehte või seda, kuidas me ise meeskonnast räägime, siis oleme alati kõmrid. Rahvusvahelisel tasemel on meil veel veidi tööd teha. Seetõttu oleme sel MMil veel kindlasti Wales.“

Aga nagu Mooney ütles, siis see kõik on ajutine. „2023. aastal on meil plaanis kõikide osapooltega maha istuda ja vestlusesse astuda. Rääkida kõigiga - valitsusega, alaliidu siseselt, nõukogudega, otsustajatega, treeneritega, klubidega ja mängijatega.“