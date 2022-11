Tartu jäi pikisilmi oodatud maadluse MMist ilma, otsuses mängis suurt rolli sõda

Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli kinnitas, et maadluses on aastate jooksul kodus rahvusvahelisi tiitlivõistlusi peetud vähe ning 2023. aasta MMi korraldamiseks oldi igal moel valmis. „See on ikka väga suur asi, kui tood noortele tipud koju kätte. Kohale oleks tulnud vähemalt 80 riiki kogu maailmast,“ nentis Paeväli.