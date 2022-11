EUROLIIGA KÕRGEIMAD PALGAD! Ainult ühe mängija aastane sissetulek ületab NBA keskmise

See ei tohiks enam kellelegi üllatusena tulla, et neljandat hooaega järjest on enimteeniv Euroliiga korvpallur Barcelona staar Nikola Mirotic. Pärast NBAst naasmist on ta eranditult igal hooajal selle tiitli endale krahmanud. Kuivõrd BasketNews räägib Euroopa palkade puhul netost, siis saab ta sel hooajal kätte 5 miljonit eurot.