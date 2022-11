Fernando Alonso kahtlustab, et tiim keerab talle meelega käru

„Ma olen sel hooajal kaotanud umbes 70 punkti! Ilmselgelt võidavad tänu sellele teised rohkem punkte kui nad väärivad,“ vahendas Motorsport Alonso sõnu. „See on hämmastav, et iga sõidu katkestab kõigest üks või kaks masinat ja alati on nende seas auto number 14.“

„Sel hooajal on mu auto mootor üles öelnud vist juba viiel korral. Austraalias oli kvalifikatsioonis probleeme, Austrias ma ei saanud isegi startida …“ loetles ta. „19 etapist pole ma umbes pooltel juhtudel saanud neid punkte, mida ma vääriksin.“

Kuigi Alonso oleks muidu oma Alpine'i meeskonnakaaslasest Esteban Oconist ees mitmekümne punktiga, siis nüüd kaotab ta oma kolleegile 11 punktiga. „Sama asi oli ka Hondaga, aga siis katkestasid mõlemad autod. Tänavu ainult auto number 14,“ andis Alonso mõista, et millegi pärast suudab üks Alpine korralikult vastu pidada, aga teine mitte.

„Ega enam pole midagi teha. See pole halb õnn, vaid me pole oma tööd korralikult teinud. See mootor ei suuda võistluseid lõpuni sõita. Kui me peame kuus või seits ekorda mootorit vahetama ja ikka ei suuda võistluseid lõpetada, siis see pole halb õnn.“

Alonso õnneks kolib ta kahe hooaja vahel Alpine'ist minema ja liitub siis Aston Martiniga. „Neil on talvel vaja kõvasti tööd teha, aga loodetavasti mitte liiga palju.“