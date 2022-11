MEISTRITE LIIGA: Tottenham teenis viimase rünnakuga alagrupivõidu, Šoti klubi tegi aegade viletsaima hooaja

Kõige lahtisem oli seis D-alagrupis, kus enne viimast vooru eraldas esimest meeskonda viimasest kaks punkti. Põnevust jagus viimaste minutiteni, sest mõlemad mängud olid tasavägised. Grupi liider Tottenham Hotspur jäi enne avapoolaja lõppu Marseille vastu 0 : 1 kaotusseisu ning kuna Lissaboni Sporting oli samal ajal Frankfurdi Eintrachti vastu 1 : 0 ees, tähendas see seda, et jooksvas tabelis langes Inglise klubi kolmandaks.

Kui enne käimasolevat hooaega oli sel sajandil alati vähemalt kaks Hispaania klubi meistrite liiga alagrupiturniirilt edasi pääsenud, siis nüüd jõudis 16 parema sekka ainult tiitlikaitsja Madridi Real. FC Barcelona alistas täna küll Plzeni Viktoria 4 : 2, kuid lõpetas Müncheni Bayerni ja Milano Interi järel C-alagrupi kolmandana ning jätkab mängimist Euroopa liigas. Sevilla mängib kolmapäeval G-alagrupis võõrsil Manchester Cityga, kuid nende puhul on samuti kindel see, et nad langevad Euroopa liigasse. Veelgi nukramalt läks aga Madridi Atleticol, kes jäi täna võõral platsil tulemusega 1 : 2 alla FC Portole. Diego Simeone juhendatava meeskonna eurohooaeg on läbi, sest nad lõpetasid B-alagrupi viimastena.