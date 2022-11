Rootsi suusataja jääb MK-hooaja avaetapilt kõrvale operatsiooni pärast, mida polnud tegelikult vaja

2019. aastal U23 vanuseklassis maailmameistriks tulnud rootslanna loodab seega võistlustulle asuda detsembris. „Tulin eelmisel nädalal Mallorcalt koju, siis oli minuga kõik korras. Kuid nädalavahetusel tekkis mul kõrge palavik ning tundsin kõhus tugevat valu, mis ulatus ussripikuni. Kui jõudsin haiglasse, siis arvati, et mul tuleb see eemaldada.“ selgitas Lundgren juhtunut Rootsi telekanali SVT kodulehekülje vahendusel.

Suusataja selgitas, et tegelikult ei läinud lõikust vaja, sest probleem oleks lahenenud iseenesest. „Operatsiooni tõttu ei saa ma suusatada. Selles on probleem.“

Arste Lundgren siiski ei süüdista. „Mõistan, miks nad tegid operatsiooni. Kuid olen šokis, et see üldse juhtus. Tundsin end väga kehvasti, kui sain teada, et lõikus polnud tegelikult vajalik. Suvel olid treeningud läinud väga hästi, kuid nüüd tekkis probleem.“