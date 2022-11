Hooaega viletsalt alustanud Nets andis peatreenerile kinga

Klubi teatas otsusest pressiteate vahendusel. „Tahame tänada Steve'i kõige eest, mis ta meie klubisse viimase pisut rohkem kui kahe hooajaga tõi. Pärast peatreeneriks saamist pidi Steve silmitsi seisma mitmete pretsedenditute väljakutsetega. Oleme siiralt tänulikud tema kannatlikkuse ja meeskonna vedamise eest. Isiklikult oli see tohutult keeruline otsus. Kuid otsustasime pärast pikalt kaalumist ja hooaja alguse hindamist, et vajame praegu muutust. Soovime Steve'ile ja ta perekonnale tulevikuks kõige paremat.“

Ka käimasoleva hooaja eel kuulus Brooklyn soosikute sekka, seega pole esimeste matšide järel seis kindlasti ootuspärane – nad on idakonverentsis 15 meeskonna konkurentsis 12. kohal ehk jääksid praeguse seisuga play-off'ist (ja ka play-in'ist) välja.

„Tänan südamest Joe ja Clara Tsaid ning Sean Marksi, kes andsid mulle võimaluse juhendada Brooklyn Netsi. See oli imeline kogemus koos paljude väljakutsetega ning olen selle eest tohutult tänulik. Nautisin iga päev töötamist mängijatega, meeskonnaga ja klubi esindajatega. Eriti tänulik olen treeneritetiimile. Aitäh Brooklynile ja kirgilikele meeskonna fännidele. Perekond on esikohal ning minu pere on leidnud siin omale kodu ning armastab siia kuulumist. Soovin Netsile kuhjaga edu,“