Fitnessiäss Agne Kiviselg MMi kulla toonud teekonnast: pigem oli see käänuline, künklik, lausa auklik

„2022. aasta on olnud minu jaoks hoomamatu: Euroopa meistri tiitel, maailmameistritiitel, hetkeseisuga olen kokku võitnud 13 profikaarti ja kirsiks tordil sain tänavuses IFBB maailma edetabelis esikoha – olen kulturismis ja fitnessis esimene Eesti naine, kes lõpetas aasta maailma pingerea tipus. Neid tulemusi üles lugedes tekib endalgi küsimus, et kas see kõik on ikka päriselt,“ ütleb hiljuti Lõuna-Koreas MMil bikiinifitnessi kategoorias kuni 169 sentimeetrit triumfeerinud Agne Kiviselg.