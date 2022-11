Afgaanlannast ROKi liige: minu kodumaa on Talibani võimu all naistele kui vangla

Olukord kiskus kiiva möödunud aasta augustis, kui USA väed lahkusid pärast 20 aastat Afganistani territooriumilt. Äärmusrühmitus Taliban kasutas soodsat pinnast ära ja võttis riigis võimu jõuga enda kätte. Sellest ajast saati on tulnud Afganistanist teateid, et naiste õigused on seal tugevasti piiratud.

„Inimeste lootused on kustunud ning riigis lokkab kõrgemat sorti humanitaar- ja majanduskriis. Maailm peaks veenma Talibani olukorraga tegelema, et me ei kaotaks kahe kümnendi jooksul saavutatut,“ rääkis 28aastane Asghari Aasia olümpianõukogu soolise võrdõiguslikkuse seminaril portaalile Inside the Games.

„Maailm teab, et koolide uksed on Afgaani naistele suletud ning seda, kuidas nad naisi kohtlevad. Afganistan on naistele kui vangla. Olen üllatunud, et maailm vaatab, aga ei võta midagi ette.“

Asghari saab nii julgelt rääkida, sest elab praegu Türgis. Samas on ta kodumaal toimuvaga hästi kursis, sest suhtleb pidevalt Afganistani olümpiakomiteega. Selge, et kui naistel ei lubata kooliski käia, siis tippspordist ei maksa üldse rääkida. „Tundub, et seda teemat ei eksisteeri,“ märkis Asghari.

ROK on enda sõnul Afganistanis toimuvat pingsalt jälginud, et tagada tüdrukute ja naiste sportimisvõimalused. Olümpiakomitee president Thomas Bach ütles septembris, et on saanud Afganistanist sel teemal erinevaid signaale.

Taliban lubas möödunud sügisel ROKile, et ei keela Afganistani sportlastel ja koondistel rahvusvahelistel võistlustel osalemist. Selle kinnituseks võiks justkui olla tänavu juulis Türgis Konyas toimunud Islami solidaarsusmängud, kus võistles 47 Afganistani atleeti, kellest enamus olid naised. Ainult et ROK kinnitas hiljem, et ükski neist naistest ei elanud tol ajal oma kodumaal.

„Kui nad (Taliban) ütlevad, et sport pole naistele, siis see ei vasta tõele,“ sõnas Asghari. „Järgmine samm on tuua sisse naistreenerid. Naiste sporti peaks juhtima naised. See on võimalik. Näiteks Iraanis on tipptasemel naissportlasi erinevatel võistkonnaaladel.“