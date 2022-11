Dopingu tõttu võistluskeelu saanud endine Poola jalgpallikoondislane: mõned kohtunikud polnud mu tõendeid lugenud, üks jäi istungil magama

Jaapani klubisse Nagoya Grampus kuuluv Świerczok andis tegelikult positiivse proovi juba möödunud sügisel toimunud Aasia meistrite liiga veerandfinaali järel ning kandis 9. detsembrist alates ajutist võistluskeeldu. Nüüd sai sellest B-proovi avamise ja Aasia jalgpalliliidu menetluse järel nii-öelda päris keeld.

Świerczok teatas mõne päeva eest, et kavatseb selle otsuse kaevata rahvusvahelise spordikohtusse (CAS). Ta eitab dopingu tarvitamist ja väidab, et selgitas pika ja kuluka uurimise tulemusena välja, et trimetadisiin sattus tema kehasse saastunud toidulisandi kaudu (pakendil puudus vastav info). Lisaks väidab kuus korda Poola koondist esindanud mees, et tema üle pole õiglaselt kohut mõistetud.

„Tegin ka vabatahtlikult valedetektori testi, mis kinnitab, et ma ei tarvitanud trimetadisiini teadlikult,“ kirjutas ta Instagrami postitatud inglisekeelses teates. „Olin seega kindel, et Aasia jalgpalliliidu kohus aktsepteerib mu selgitust (mida kinnitasid sõltumatute ekspertide teaduslikud asitõendid) ja mõistab mu olukorda. Kahjuks nii ei läinud.

Seda võib selgitada asjaoluga, et AFC istungi edenedes selgus, et mõned kohtunikud ei olnud isegi minu selgitust ega ühtegi minu esitatud tõendit lugenud ning et kohus tervikuna ei olnud antidopingureeglitega tuttav. Asja tegi hullemaks see, et üks kohtunikest jäi magama, kui mu advokaadid juhtumit tutvustasid.“

Trimetadisiin on sportlaste seas südamevitamiinina tuntud ravimi Preductal toimeaine. See kuulub keelatud ainete nimekirja aastast 2014. Toona oli see keelatud vaid võistluste ajal, kuid alates aastast 2015 igal ajal.

Enne Jaapanisse siirdumist purustas Świerczok väravavõrke Rauno Sappineni praeguses koduklubis Gliwice Piastis. Ta lõi hooajal 2020-21 Poola meistriliigas 23 mänguga 15 väravat. Eestlane liitus Piastiga 2022. aasta jaanuaris.