M-Spordi pealik ei usu, et Tänak võiks nendega liituda: ta oleks üsnagi kallis valik

Karjääri lõpetamisele on Tänak vihjanud ka ise, seejuures tegi ta seda enne, kui teatas, et ei jää Hyundaisse. Kuulsa Soome rallimänedžeri Timo Jouhki sõnul oleks see eestlasele seejuures ainus realistlik variant. Tema hinnangul poleks M-Sporti minemisel erilist mõtet ning sisuliselt nõustus sellega ka meeskonna pealik Richard Millener.

„Kas ta teeks targa otsuse, kui liituks meeskonnaga, kes ei saa garanteerida sama perspektiivikat tulevikku kui päris tehasetiimid? Ainult tema ise oskab sellele vastata,“ vahendas M-Spordi bossi sõnu Soome portaal Rallit.fi.

Millener lisas, et peab Tänaku liitumist ka ebareaalseks. „Kui seda tõsiselt hinnata, siis oleks ta küllaltki kallis valik. Mõistagi oleks tore, kui ta tuleks meie meeskonda, aga seda on raske teoks teha. Meil on veel aega järel, aga igal juhul oleks väga keeruline leida selleks piisavalt vahendeid,“ selgitas ta.

M-Sport, kellel on teistest meeskondadest väiksem eelarve, pole suutnud hübriidajastu esimesel hooajal kuigi konkurentsivõimelised olla. Tootjate arvestuses on nad kolmandal kohal, jäädes Toyotast maha 265 ja Hyundaist 172 punktiga. Hooaja avaetapi suutis legendaarne Sebastien Loeb, kes osaleb vaid üksikutel rallidel, küll M-Spordile võita, kuid meeskonna esisõitja Craig Breen on tänavu jõudnud poodiumile vaid kahel korral. Iirlane on seejuures tiimi täiskohaga sõitjatest ainus, kellele makstakse palka.

Kui Tänaku palkamist peetakse M-Spordis pigem ebatõenäoliseks, siis pärast Uus-Meremaa rallit Hyundaist kinga saanud Oliver Solbergi vastu tuntakse rohkem huvi. „Jah, tahame Oliveriga vestelda ning oleme temaga ka juba rääkinud – kohtusime pärast Uus-Meremaa rallit. Rääkisime temaga [meeskonda] tulemisest ka paar aastat tagasi,“ vahendas M-Spordi omaniku Malcolm Wilsoni sõnu portaal DirtFish.

Varianti, et Tänak võiks naasta Toyotasse, ei saa küll välistada, kuid Jaapani autotootja meeskonna pealik Jari-Matti Latvala on andnud mõista, et on praeguse koosseisuga rahul. Nad võitsid teist aastat järjest MM-tiitli nii tootjate kui ka sõitjate arvestuses.

Pärast septembri alguses toimunud Kreeka rallit, kus Hyundai tegi absurdse otsuse, lubades seal Thierry Neuville'il võita ning mitte lasta mööda Tänakut, ei tulnud enam ilmselt kellelegi üllatusena, et Eesti ralliäss tahab Lõuna-Korea autotootja meeskonnast lahkuda. Ent pisut ootamatu oli see, et ta teatas oma otsusest vahetult pärast Kataloonia rallit.