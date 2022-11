FOTOD | Heiki Nabi tahab veel võidelda olümpiamedali nimel!

Nabi sõnum on selge: kuigi ta on tänulik, et CASi otsuses on kirjas, et teda ei saa pidada valemängijaks või dopingutarvitajaks, kaebab ta selle siiski edasi Šveitsi föderaalsesse ülemkohtusse. Otsuse taga on kahetine soov: ühest küljest võidelda nii enda kui ka võimalike järgmiste ohvrite eest, kes annavad positiivse dopinguproovi endast sõltumatutel asjaoludel, aga teisest, aga teiseks et saada tagasi märgatavad enda eest seismisele kulunud rahasummad. Nagu Nabi kaitsja Paul Keres nentis, tegu on kuuekohalise summaga.