Lauluväljaku MK-etapil sünnibki määrderevolutsioon, kuigi kogu suusapere seda ei poolda

See tähendab, et uhked määrderekad ei tohi oma nina 21. märtsil Tallinna lauluväljaku territooriumile pista, vaid kõikide sportlaste suuskade alla läheb vabatehnikasprindiks kulude kokkuhoiu eesmärgil täpselt sama määre. Vältimaks sabotaaži hooldavad suuski ikkagi oma koondise hooldemehed, kuid nende arv on piiratud (ilmselt maksimaalselt 3), töö toimub ühes suures telgis ning sama fluorivaba ainega. Viimased detailid, näiteks see, kas hooldemehed tulevad oma triikrauaga või tagavad selle korraldajad, selguvad ilmselt 14. novembril.