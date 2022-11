Keegi ei tea, millal Tiril Eckhoff on võimeline võistlema

Pressiteade vahendab, et Eckhoff pole end viimasel ajal hästi tundnud. „Me ei tea, millal ta on tagasi,“ sõnas Norra koondise arst Aasne Fenne Hoksrud. „Ta saab parimat võimalikku abi. Mõistagi loodame, et Tiril tunneb end peagi paremini.“

Koondise mänedžer Per Arne Botnan lisas, et nad hindavad olukorda jooksvalt, kuid praegu valitseb üks suur teadmatus. „Oleme olukorda jälginud terve suve ja sügise. Nagu oleme varem öelnud, kaks eelmist hooaega on olnud keerulised. Pärast koroonat (Eckhoff nakatus kevadel pärast Holmenkolleni MK-d) on tal on olnud raskusi magamise ja väsimusega. Treenerite ja arstide ühine hinnang on, et ta pole veel valmis võistlema,“ rääkis Botnan.