Spordikohus ei võtnud Tour de France'il keelatud valuvaigistit tarvitanud rattaässa jutule

Selle põhjuseks on suurtuuri ajal antud vereproovid, mis sisaldasid tramadooli. See on tugeva toimega valuvaigisti, mis pole veel WADA keelatud ainete nimekirjas, kuid rahvusvaheline jalgrattaspordiliit (UCI) on keelanud selle kasutamise võistluste ajal.

Ametlikult pole tegemist dopingujuhtumiga, vaid tühistamisele kuulub tolle konkreetse võistluse ehk antud juhul tänavuse Tour de France'i tulemus. Quintana saavutas seal kuuenda koha. Tõsi, teise sarnase rikkumise korral ootab ratturit viiekuuline võistluskeeld.

CAS põhjendas menetlusest loobumist sellega, et UCI-l on õigus meditsiinilistel põhjustel keelata tramadooli kasutamine. Inside the Games kirjutab, et tramadooli kuritarvitamine spordis on probleem, sest aine võib tekitada sõltuvust.

The Guardian on välja toonud, et lisaks võib tramadool tekitada pearinglust, unisust ja tähelepanuvõime kadumist, mis on ratturile võistluse ajal ilmselgelt ohtlikud kõrvalmõjud.

2014. aasta Itaalia ja 2016. aasta Hispaania velotuuri võitja Quintana on praegu meeskonnata.