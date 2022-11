VÄLK JA PAUK! Barcelona legend lõpetab keset hooaega karjääri

Piqué lõpetamisotsus on seda ootamatum, et esiteks kehtib tema leping Barcelonaga 2024. aasta suveni. Teiseks oli Marca alles septembris kirjutanud, et putsade varna riputamine on välistatud, vaid Piqué püüab end kõigest väest tagasi põhimeheks võidelda ja meeskonda aidata nii platsil kui väljaspool seda.