Kotsar jõudis punktirekordi lähedale, Baskonia tegi Maccabist saepuru

Baskonia peatreener Joan Peñarroya tõmbas seepeale käsipidurit ja suutis vankri kraavi veeremisest päästa. Poolajapausiks oli Baskonia taastanud 21punktilise edu (63 : 42). Eestlaste panus jäi teisel veerandil tagasihoidlikuks. Nii Raieste kui ka Kotsar mängisid mõne minuti, kuid korve ei visanud. Muljet avaldav on see, et Baskonia tabas avapoolajal 16 kolmesest 9 ja 18 kahesest 14 ning viskas kaks punkti rohkem kui Villeurbanne'i ASVELi vastu terve mänguga.