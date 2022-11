Brooklyn Nets saatis skandaalset filmi jaganud superstaari palgata puhkusele

Brooklyn Nets võib olla väliselt üks NBA glamuursemaid klubisid, kuid särava fassaadi taga on juba pikemat aega käinud suurem ussitamine. Meeskond pole suutnud väljakul oma favoriidiseisust tõestada, nii et hiljuti anti kinga peatreener Steve Nashile. Ning pidevalt on tulnud tegeleda probleemiga, kelle nimeks Kyrie Irving.