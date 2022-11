FOTOD EMAJÕELT | Kuidas Õhtulehel maailmameistrite vastu näkkas!

„Selline ilm on röövkala püügiks väga hea, kuid küsimus on kala olemasolus – kui teda on, siis saame, kui ei ole, ei saa,“ esines aga Padar kohe kurjakuulutava ennustusega. Ja tegi täpsustuse, mida kirjatsura kui asjaarmastajast spinningist Tartu linna vahele jäävas jõeosas sel sügisel lanti loopides on korduvalt valusal moel kogenud: röövkalaga ja iseäranis kohaga on Emajões seis pehmelt öeldes nigel.