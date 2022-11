Kas Putin keeras suusatamise MK-sarja lootusetult kihva?

Halb, olgu rõhutatud, pole siin muidugi see, et rahvusvaheline suusaliit (FIS) võttis julguse kokku ega luba Ukrainas toimuva sõja tõttu Venemaa ja Valgevene sportlasi tuleval talvel võistlema. „Minu silmis polnud seal küsimustki, väga õige otsus,“ ütleb Eesti koondise esinumber Alvar Johannes Alev ja lisab, et see on ka venelaste endi huvides.