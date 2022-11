FIFA andis MMil mängivatele koondistele korralduse keskenduda jalgpallile

Katar on saanud lääneriikide poolt kõvasti kriitikat, kuna islamiriigis pole asjad korras inimõigustega (näiteks on seal homosekusaalsus seadusega keelatud) ning võõrtöölisi, kellel oli suur roll ka MMiks vajaliku taristus ehitamisel, koheldakse seal kui teise järgu inimesi. FIFA kirjas aga nõutakse, et jalgpalli ei tohiks tõmmata ideoloogilistesse või poliitilistesse lahingutesse ning see ei tohiks olla vahend „moraalsete õppetundide jagamineks“.

Juba varem oli teada, et mõned mängijad ja ka koondised on kavandanud rahumeelseid proteste. Näiteks üheksa Euroopa koondise kaptenid kannavad ümber käe linti, millele on kirjutatud „Üks armastus“.

Taani koondis kannab Katari vastu protestimiseks tuhmides toonides särke ning nende varustusepartner Hummel teatas, et ta ei taha olla nähtav turniiril, mis on väidetavalt maksnud tuhandeid võõrtööliste elusid.

Austraalia meeskond avaldas video, milles kutsutakse Katari üles tühistama samasooliste suhteid puudutavad seadused. Pariis ja teised Prantsusmaa linnad keelduvad Kataris toimuvate matšide näitamisest avalikes kohtades, hoolimata sellest, et Prantsusmaa on tiitlikaitsja.

„Me teame, et jagpall ei ela vaakumis ja samuti oleme me teadlikud sellest, et üle maailma on palju väljakutseid ja poolitilisi raskusi,“ seisab kirjas, millele on alla kirjutanud FIFA president Gianni Infantino ja peasekretär Fatma Samoura. „Kuid palun ärge laske jalgpalli kiskuda igasse eskisteerivasse idoloogilisse või poliitilisse lahingusse.

Püüame FIFA-s austada kõiki arvamusi ja tõekspidamisi, andmata ülejäänud maailmale moraalseid õppetunde. Ükski rahvas, kultuur või rahvus pole parem kui mõni teine. See põhimõte on vastastikuse austuse ja mittediskrimineerimise alus.

Ja see on ka üks jalgpalli põhiväärtusi. Nii et palun pidagem seda kõik meeles ja laskem jalgpallil kesksel kohal olla. Meil on ainulaadne võimalus tervitada ja omaks võtta kõiki, sõltumata päritolust, taustast, usutunnistusest, soost, seksuaalsest sättumusest või rahvusest."